Adobe Acrobat Reader está instalando sin pedir permiso una extensión en Chrome que tiene acceso a todos tus datos

Si has instalado la última versión de Adobe Reader en tu ordenador, quizás has pasado por alto el aviso en Google Chrome sobre una nueva extensión que ha sido instalada. Solo mira tu barra superior y haz click en el icono de alerta naranja. Esta extensión completamente innecesaria, no solo se ha instalado sin ningún tipo de comunicación previa, sino que tiene permisos demasiado elevados. Puede "Leer y modificar todos los datos de los sitios web que visites", "Administrar tus descargas" y "Comunicarse con aplicaciones nativas cooperativas".