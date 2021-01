ADN visto a través de los ojos de un programador (o, si eres un martillo, todo parece un clavo) [ENG]

El ADN no es como la fuente de C, sino más como un código compilado por bytes para una máquina virtual llamada "el núcleo". Es muy dudoso que haya una fuente para esta compilación de bytes; lo que ve es todo lo que obtiene. El lenguaje del ADN es digital, pero no binario. Donde la codificación binaria tiene 0 y 1 para trabajar (2, de ahí el "bi"), el ADN tiene 4 posiciones, T, C, G y A. Mientras que un byte digital consta principalmente de 8 dígitos binarios, un "byte" de ADN (llamado "codón") tiene tres dígitos.