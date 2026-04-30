La administración Trump pretende penalizar a los adultos discapacitados que viven con sus familias. [ENG]

No importará si el programa SNAP ya ha determinado que una familia es lo suficientemente pobre como para recibir ayuda; cualquier persona que viva en casa después de los 18 años sin pagar el alquiler completo será tratada como si tuviera un benefactor. El valor de su habitación, así como cualquier ingreso y patrimonio que su familia pueda tener, se calculará y recalculará mensualmente y se deducirá de su cheque del SSI.