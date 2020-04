"La administración de ozono puede ayudar a los pacientes con Covid-19 de una manera espectacular"

"Muchos pacientes que estaban a punto de ser intubados y conectados a ventilación mecánica han podido, gracias a la terapia con ozono, no solo evitarlo sino mejorar hasta el punto de no requerir oxígeno con tan solo unas sesiones de tratamiento". En China hay cuatro ensayos clínicos en marcha y los resultados provisionales no pueden ser más esperanzadores.