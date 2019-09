El adiós a Richard Stallman (Editorial)

Miedo y expectación. Ese es el sentimiento que tengo por la renuncia de Richard Stallman de la presidencia y la junta directiva de la FSF. Tengo expectación porque no se quien le sucederá y miedo porque se me pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Había un plan para que Richard Stallman renunciara a sus cargos? ¿Recogerá el testigo el nuevo presidente de la defensa a ultranza del software libre que siempre llevó Stallman? Muchas preguntas y mucha desconfianza. Las interpretaciones de la dictadura de la neolengua y el new age han arrinconado [...]