Adiós a pinos y eucaliptos en el corazón de la Serra do Xistral

Las turberas son una de las grandes riquezas naturales de la Serra do Xistral y una muestra de vegetación de la que quedan muy pocos ejemplos en Europa occidental. Con esos perfiles, no es de extrañar que el programa Life in common land, que impulsa la Diputación de Lugo con la colaboración de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidade da Coruña (UDC), tenga la conservación de esas zonas como uno de sus principales objetivos. La retirada de pinos y de eucaliptos, consecuencia de repoblaciones forestales de hace décadas