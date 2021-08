Adiós a las consultas por la tarde en centros de salud de Madrid por la falta de médicos

Se agrava el problema de la falta de médicos de Madrid y la consecuencia ya se está dejando notar en centros de salud de la Comunidad. Varios de ellos han anunciado a sus usuarios que no habrá consultas por la tarde, con el consiguiente problema que esto crea para aquellas personas que por trabajo o cuestiones familiares no pueden ir en otro horario. Y es que no hay facultativos, y los pocos que están no dan más de sí. “El abandono que sufre la Atención Primaria en la Comunidad no es ningún mantra vacío”. Así lo afirma Amyts