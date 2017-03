La actriz Jane Fonda revela que fue violada y sufrió abusos sexuales cuando era niña

"He sido violada, he sufrido abusos sexuales siendo niña y me han despedido porque no quise acostarme con mi jefe", ha dicho la doble ganadora del Óscar. "Siempre pensé que fue culpa mía, que no hice o no dije lo que debía", ha añadido. "Conozco a chicas que han sido violadas y no sabían siquiera en qué consistía una violación. Piensan que "debe haber ocurrido porque dijo que no de la manera equivocada". "Una de las mejores cosas que ha logrado el movimiento de las mujeres es darnos cuenta de que la violación y los abusos no son nuestra culpa"