El actor Román Reyes: “A mi madre, enferma mental que se ha suicidado, el Estado la abandonó”

“Vivo en una pesadilla diaria de la que no puedo salir desde que mi madre se tiró desde la sexta planta del edificio en el que vivía en Almería el pasado 4 de noviembre. No sólo porque ella me quería, no sólo porque su marcha es injusta y era perfectamente evitable... sino porque esto era una lucha de años, juntos, en la que las frustraciones y dejación por parte del sistema sanitario español han sido continuadas. He visto a mi madre llorarme, pidiendo que la ingresaran, “que no tenía ganas de vivir”. La he llevado a hospitales una y otra vez,