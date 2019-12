El actor Josh Brolin se broncea el ano y acaba "locamente quemado"

El actor Josh Brolin, conocido por su interpretación de Tanos en 'Infinity War' ha querido estar a la última y sumarse a la 'moda' de broncearse el ano. Pero el resultado no ha sido el esperado. "Probé eso de tomar el sol en el perineo que tanto he estado oyendo y mi sugerencia es que NO lo hagas tanto tiempo como lo hice yo. Mi agujero de apretar está locamente quemado e iba a pasar el día comprando con mi familia y, en cambio, estoy usando hielo y cremas de aloe y para quemaduras debido a la gravedad del dolor", escribía el actor.