El actor con 500 créditos y sumando [ENG]  

Definitivamente has visto la cara de James Hong antes. Desde "Blade Runner" y "Aterriza como puedas" hasta "The Big Bang Theory" y "Seinfeld", Hong ha acumulado más de 500 créditos. Eso es más que cualquier actor vivo o muerto. Nacido en Minnesota, Hong es de ascendencia china y comenzó a actuar en Hollywood en la década de 1950. Ha pasado su carrera luchando contra los clichés y luchando por más oportunidades para los asiáticos en la televisión y el cine. A la edad de 90 años, Hong no muestra signos de desaceleración.