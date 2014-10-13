Los activistas españoles denuncian maltratos por parte de Israel en su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas

"Hemos vivido una situación que ha sido una escalada constante. Nos han dicho que no tenían médicos de animales. No hemos tenido acceso a agua potable en ningún momento", afirmó uno de los integrantes. "Ha sido un proceso de deshumanización. Actos de hostilidad en todo momento, privación de sueño. Nos han apuntado con pistolas. Nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos". "En el módulo de hombres nos han apuntado con las armas en partes vitales. Nos querian humillar..."
| etiquetas: israel , maltratos , flotilla
Vale, ya ha llegado el primero en #4.
Gente que pone su vida en riesgo para llevar comida y medicinas a niños que están siendo matados asesinados por las bombas y el hambre.
Gente que ha demostrado que Israel es un estado terrorista y genocida.
¿Qué has hecho tú para creerte mejor que ellos e insultarle, aparte de soltar mierda por la red de forma anónima, comer Risketos y hacerte pajas?
borrado. Perdona, no quiero darles ideas a esos hijos de puta.
Y que ha demostrado que la derecha española es rastrera,miserable y que de patriotas no tienen nada.
-Porque no te he faltado al respeto
-Porque no se me ocurre calificar de secuestro una situacion donde el secuestrado va de frente a los brazos del supuesto secuestrador.
-Porque se que segun el derecho internacional, Israel es una potencia ocupante, y tiene el control de las aguas.
-Porque no se ha visto nada de esa supuesta ayuda que llevaban, y que se negaron a entregar para que se distribuyese.
-Porque entiendo que la libertad para… » ver todo el comentario
Te mereces un strike permanente, que es eso de tener sentido critico y querer investigar un poco las cosas... DISIDENTE!
De nada
Cuestión de prioridades.
Hazte mirar esa mierda de patriotismo de pacotilla del que luego presumis y eso de defender a criminales
Dependiendo de la necesidad, y de que conozcan tu caso, te pueden repatriar. Estos "imbéciles" también sabían donde se metían y lo que podía pasar:
www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/10/13/llego-ebola-espana/0
o 100 españoles se quedan varados por la quiebra de una aerolinea
Cuando te quedas varado en otro país por el motivo que sea no suelen meterte en una cárcel y humillarte.