Los activistas españoles denuncian maltratos por parte de Israel en su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas

"Hemos vivido una situación que ha sido una escalada constante. Nos han dicho que no tenían médicos de animales. No hemos tenido acceso a agua potable en ningún momento", afirmó uno de los integrantes. "Ha sido un proceso de deshumanización. Actos de hostilidad en todo momento, privación de sueño. Nos han apuntado con pistolas. Nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos". "En el módulo de hombres nos han apuntado con las armas en partes vitales. Nos querian humillar..."

Comentarios destacados:      
#1 solojavi
Para vergüenza de europa hay dirigentes de países que siguen apoyando a estos indeseables. Si los ciudadanos no tuvieran tan mala memoria les harían pasar muy malos ratos, pero todos se retirarán con honores y siendo bien recibidos allá donde vayan.
3 K 43
txillo #3 txillo *
#1 a ver qué opina la derecha española del trato a ciudadanos españoles secuestrados en aguas internacionales.

Vale, ya ha llegado el primero en #4.

Gente que pone su vida en riesgo para llevar comida y medicinas a niños que están siendo matados asesinados por las bombas y el hambre.

Gente que ha demostrado que Israel es un estado terrorista y genocida.

¿Qué has hecho tú para creerte mejor que ellos e insultarle, aparte de soltar mierda por la red de forma anónima, comer Risketos y hacerte pajas?
4 K 51
Sr.No #6 Sr.No *
#3 borrado. Perdona, no quiero darles ideas a esos hijos de puta.
0 K 14
#9 Leon_Bocanegra
#3 Gente que ha demostrado que Israel es un estado terrorista y genocida

Y que ha demostrado que la derecha española es rastrera,miserable y que de patriotas no tienen nada.
1 K 22
PdePedro #12 PdePedro
#3 Te puedo decir por qué soy mejor que tu, si te vale.

-Porque no te he faltado al respeto
-Porque no se me ocurre calificar de secuestro una situacion donde el secuestrado va de frente a los brazos del supuesto secuestrador.
-Porque se que segun el derecho internacional, Israel es una potencia ocupante, y tiene el control de las aguas.
-Porque no se ha visto nada de esa supuesta ayuda que llevaban, y que se negaron a entregar para que se distribuyese.
-Porque entiendo que la libertad para…   » ver todo el comentario
2 K -12
#14 duke5000
#12 Como te atreves a ser una persona coherente y tener un poco de criterio en esta web.
Te mereces un strike permanente, que es eso de tener sentido critico y querer investigar un poco las cosas... DISIDENTE!
0 K 6
Pertinax #2 Pertinax *
Estos preciosos momentos en los que El Español es un medio de referencia para algunos que visten de rojos bermellón. :troll:
2 K 28
Harkon #8 Harkon
Una española que viajaba a un país en el que no se la ha secuestrado y torturado.

De nada
0 K 19
#11 Hollywoodlandia
Si, seguro.... Seguro que si
1 K 15
PdePedro #4 PdePedro *
El gobierno pagando el avion de vuelta a estos imbeciles que sabian donde se metian y lo que iba a pasar. Si tienes una emergencia medica en el extranjero, o 100 españoles se quedan varados por la quiebra de una aerolinea, cosas no buscadas, ahi el gobierno dice que te lo pagues tu.
17 K -58
#5 pozz
#4 Y luego a la española que tuvo un accidente en Tailandia y acabó en coma, la dejaron tirada a primera de cambio.
Cuestión de prioridades. :palm: :palm:
12 K -55
Harkon #7 Harkon *
#4 Independientemente de lo que opines de esa gente son ciudadanos españoles a los que se les ha secuestrado, torturado y amenazado con armas infringiendo varias leyes internacionales.

Hazte mirar esa mierda de patriotismo de pacotilla del que luego presumis y eso de defender a criminales
10 K 101
Asnaeb #10 Asnaeb
#4 Deja de decir tonterías, los han secuestrado en aguas internacionales.
2 K 33
carademalo #13 carademalo
#4 Si tienes una emergencia medica en el extranjero

Dependiendo de la necesidad, y de que conozcan tu caso, te pueden repatriar. Estos "imbéciles" también sabían donde se metían y lo que podía pasar:
www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/10/13/llego-ebola-espana/0

o 100 españoles se quedan varados por la quiebra de una aerolinea
Cuando te quedas varado en otro país por el motivo que sea no suelen meterte en una cárcel y humillarte. :shit:
0 K 11

