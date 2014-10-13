Los activistas españoles denuncian maltratos por parte de Israel en su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas

"Hemos vivido una situación que ha sido una escalada constante. Nos han dicho que no tenían médicos de animales. No hemos tenido acceso a agua potable en ningún momento", afirmó uno de los integrantes. "Ha sido un proceso de deshumanización. Actos de hostilidad en todo momento, privación de sueño. Nos han apuntado con pistolas. Nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos". "En el módulo de hombres nos han apuntado con las armas en partes vitales. Nos querian humillar..."