El acoso vial a ciclistas urbanos llega a las redes: "Empecé a grabar tras un adelantamiento que me rozó"  

Varios perfiles de Twitter graban adelantamientos sin distancia de seguridad o giros sin espacio para difundir el comportamiento de algunos conductores. "Una vez en la Castellana un taxista me pitó y me pasó a toda leche. Fue tan violento, que me tuve que bajar de la bici y estuve días sin cogerla", relata uno de los tuiteros. No solo utilizan las imágenes para publicar estas actuaciones en redes, también lo graban para incoporarlas a una denuncia si tuviesen un accidente.