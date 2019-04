Acoso ultracatólico en las clínicas

“Una señora con rosario me agarró pensando que iba a abortar y me dijo ‘no lo hagas'". Rocío cuenta cómo fue interceptada cuando entraba a la clínica Iris, en Albacete, por una mujer que, a pesar de que ella no iba a abortar, intentó convencerla de que no lo hiciera. El caso ilustra lo que ocurre semanalmente en centros médicos que practican estas intervenciones, donde grupos de ultracatólicos hostigan a las mujeres. Rosa puso una denuncia "por la incomodidad que había sentido y la que no quería ni imaginar que habrían sentido otras mujeres".