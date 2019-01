Acelerando el fin del motor de combustión interna

Un artículo en The Economist, “The death of the internal combustion engine“, anuncia la muerte del motor de combustión interna, pero augura un camino repleto de problemas debido a la tozudez de unas compañías que, en lugar de emprender una transición hacia una tecnología claramente más ventajosa, prefieren permanecer ancladas en lo que consideran la seguridad de su tecnología y su ingeniería tradicional. La historia está repleta de ejemplos de compañías que, antes de aceptar una disrupción, prefirieron hundirse...