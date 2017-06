El aceite de oliva virgen extra, más barato en Reino Unido o Irlanda que en España [CRI]

¿Cómo es posible que los irlandeses gasten menos en aceite de oliva virgen extra que los españoles? Es lo que se pregunta Lorenzo Dávila cuando compra este producto de marca blanca en Dunnes, una cadena dublinesa dirigida a un público de clase media-alta (como Hipercor). "Aquí un litro me cuesta 4,38 euros. En España pago casi cinco". "No tiene ninguna explicación. Los PVP fuera de España deberian ser bastante más caros" aunque no existan aranceles dentro de la Unión Europea, sobre todo por los costes de distribución y transporte.