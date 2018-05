El acceso a una plaza de profesor de universidad

Como se habla aquí mucho de este tipo de plazas, que si enchufismo y demás, voy a comentar cómo funciona actualmente todo esto según he visto por experiencia propia y alrededores.

Voy a centrarme en llegar a ser profesor titular de universidad y catedrático, ya que estos son los puestos en los que se es funcionario, y aunque existen otros como profesor titular de escuela, por ley desde hace unos años no salen plazas de este estilo.

Antes de nada hay que comentar que un requisito para este tipo de plazas es ser doctor. El doctorado se puede hacer sin tener ninguna beca ni contrato. Los contrato que da el ministerio o similar suelen ser con unos baremos bien claros y ahí simplemente se mete el que más méritos tenga según unos baremos. Si es un contrato asociado a proyecto, pues supongo que ahí puede pasar de todo. Pero vamos, en teoría tras hacer el doctorado con o sin contrato no tienes nada fijo en ningún sitio.

Tras el doctorado puedes conseguir un contrato postdoctoral. Y más de lo mismo, existen convocatorias regionales, nacionales, europeas, etc, que van a ir por mérito y luego también convocatorias asociadas a proyectos. Pues aquí lo mismo que con los contratos anteriores. Igualmente todo esto no te asegura todavía un puesto, bueno, salvo en el caso de algunos contratos, más adelante comentaré algo.

En cualquier caso lo normal es que siendo ya doctor, hayas disfrutado de beca postdoctoral o no, intentes entrar en alguna universidad con el puesto de "Ayudante Doctor". Para ello tienes que conseguir una acreditación que te permita optar a este tipo de plazas que concede la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), aunque también hay o había algunos organismos a nivel regional que podían dar una acreditación similar pero solo válida para las universidades de dicha región. Esta acreditación se consigue con tu currículum, posible docencia que hayas dado, artículos publicados, tesis, patentes, proyectos, etcétera. Todo de forma bastante objetiva, aunque para algunas cosas se usa algún informe externo, pero en un principio lo dicho, todo bastante objetivo. Una vez tienes ya la acreditación ya puedes solicitar el acceso a una plaza de ayudante doctor. Y para acceder normalmente se accede por méritos, mandas tu currículum con justificante de todos tus logros y con algún baremo que dependerá de la universidad asignarán dicha plaza en un principio al mejor candidato. Por mi experiencia tengo que decir que estas plazas NO suelen tener candidato de la casa y lo que sí suele pasar es que se presenten varios candidatos, y más aún ahora que han salido pocas plazas y hay mucha gente intentando entrar. Con esto no digo que ninguna plaza de este estilo tenga nombre, yo hablo de lo que he visto. Por aquí en Menéame hace no mucho vi un artículo que no encuentro de una plaza de Ayudante Doctor que parece que tenía nombre, pero de hecho no se la dieron al supuesto candidato (y que el candidato y padre llevaban años reclamando y el proceso medio paralizado), pero bueno, en general por lo que yo voy viendo no tienen nombre.

Importante: este es un momento clave, si consigues una plaza de este estilo ya la cosa va bien encaminada. En mi caso tras el doctorado conseguí una beca Juan de la Cierva, beca de bastante prestigio y difícil de conseguir y cuando llevaba menos de un mes con la beca conseguí una plaza de ayudante doctor y me aconsejaron que sin dudarlo cogiera la plaza. Y no les faltaba razón.

A partir de aquí las próximas plazas sí que en general van a tener candidato (aunque para ser precisos hay que decir generadas por cierta persona, que puede ganarla o no, no está asignada), pero es que esto además es debido a cómo es el proceso aquí en España. La siguiente plaza a conseguir sería la de "Contratado Doctor". Tiene 2 diferencias esenciales con la anterior, la primera es que esta plaza es fija (la de ayudante doctor puedes ocuparla como mucho 5 años) y la segunda es que cobras más. Para esta plaza se necesita tener la correspondiente acreditación que también concede la ANECA. Lo normal es que esta plaza salga cuando en una universidad un profesor ayudante doctor consigue la acreditación de contratado doctor. En tal caso, dependiendo de la universidad en más o menos tiempo suelen sacar una plaza de contratado doctor, normalmente con un perfil adaptado a dicho candidato y con un tribunal, bueno, la elección del tribunal depende de la universidad (incluso el número de miembros), pero en la mayoría de los casos se suele buscar más o menos a medida. Aquí además del currículum suele haber una exposición oral de méritos y de algún proyecto docente. Si el candidato no ganase la plaza podría pasarle que le echaran o que la universidad tenga que meter a un trabajador extra, es decir el candidato podría seguir mientras no se le agoten los 5 años de ayudante doctor y además el ganador de la plaza también entraría en plantilla, creándose en la universidad un puesto de trabajo extra. Y sí que por un lado puede parecer que está mal las facilidades para el candidato de la casa, pero por otro lado es que en otros tipos de trabajo sería más sencillo aún para el candidato de la casa, sería promoción interna directa y punto. Aquí aunque tengas facilidades te arriesgas a quedarte fuera después de llevar varios años trabajando en el mismo puesto.

Algunos comentarios al llegar aquí. Lo primero es que a este tipo de plazas se suele presentar poca gente, de hecho diría que la mayoría de las veces es solo el candidato. Pero esto no es porque sea imposible que gane otro candidato, de hecho es posible y conozco un par de casos. Paremos un momento y veamos quién puede acceder a este tipo de plazas. Puede acceder alguien que tiene la acreditación de contratado doctor, y además lógicamente ser del área o área afín. Sin contar lo del perfil adaptado esto ya restringe mucho porque esta acreditación normalmente la consigue gente que ya ha estado trabajando de ayudante doctor en otra universidad o gente que está con algún tipo de contrato postdoctoral. Los primeros posiblemente les saquen en su correspondiente plaza en su universidad por lo que si alguien más intenta optar a dicha plaza suele ser alguien con beca postdoctoral. Pero es que además si la beca postdoctoral es una Ramón y Cajal, a dicha persona también le van a sacar una plaza con su nivel de acreditación cuando se le acabe la plaza en la universidad donde esté. Todo esto restringe mucho, pero claro, siempre puede pasar que haya alguien que lo mismo le interesa cambiar de universidad y se presente a dicha plaza, y como sea alguien potente (lo mismo es titular o incluso catedrático) puede dar la sorpresa y llevarse la plaza.

Siguiente paso, "Titular de Universidad". Pues aquí prácticamente se repite la misma historia que en el caso anterior. Eso sí, un punto importante a considerar aquí es que con esta plaza ya te conviertes en funcionario. Pero el proceso es bastante similar, necesitas la acreditación de la ANECA, la suelen sacar a raíz de que un contratado doctor consigue la correspondiente acreditación. Aquí es más normal aún que solo haya un candidato a dicha plaza por los mismos motivos de antes, aunque ahora con mayor grado, hay menos gente aún con dicha acreditación y el que ya la tiene suele estar ya en alguna universidad trabajando. De nuevo la plaza se saca por un candidato y con un perfil similar a él y en este caso como no gane dicho candidato, la universidad se va a ver obligada a contratar a una persona más, ya que el candidato en un principio al ser contratado doctor seguiría con su puesto de trabajo (aunque no siempre).

Y por último está "Catedrático". Y de nuevo lo mismo, acreditación, aquí dependiendo de la política de las universidades las sacan o no fácilmente, suele haber un solo candidato, etcétera.

Resumiendo, he descrito el camino que actualmente se recorre, ayudante doctor -> contratado doctor -> titular -> catedrático. Una vez consigues la primera plaza se tiene facilidades para ir consiguiendo este ascenso. Lo cierto es que puede parecer injustas estas facilidades, y de hecho pueden serlo, pero por otro lado es un trabajo en el que para cada ascenso te obligan a pasar delante de un tribunal y para realmente seguir haciendo en la práctica el mismo trabajo (hay algunas diferencias, pero no muy importantes). Pero desde luego que este tipo de estructura perjudica a aquella persona que decide dedicarse primero a tener contratos de investigación sin apenas docencia. En general luego esta gente tiene difícil acceder a este tipo de plazas, bueno, salvo que opten a un ayudante doctor que en un principio no tendrían por qué tenerlo difícil, ah, y los Ramón y Cajal a los que también les sacarán plazas con su nivel de acreditación correspondiente, si bien también serán plazas a las que podrá optar más gente.

Me he dejado algunos tipos de puestos, como ayudante (no doctor) que es también un puesto de unos años en el que no hace falta doctorado, pero creo que tiende a desaparecer, colaborador, que no sé muy bien como va, pero también es un puesto que no necesita ser doctor, asociado, que es un trabajo parcial destinado a gente que trabaja fuera de la universidad y por si experiencia profesional puede aportar cosas interesantes, etc. Ahora está el puesto de profesor visitante, que este sí que parece que es a dedo aunque supuestamente temporal, puesto que ha aparecido creo que debido a la paralización de plazas que ha habido los últimos años. Y seguramente haya más puestos que no esté mencionando.

También hay que decir que el proceso no ha sido siempre así. Antes de este sistema de acreditaciones existía para ser titular lo que se llamaba la habilitación, que hasta lo que he oído, eso sí que se cargaba lo de haber candidatos de la casa, pero hay que decir que el proceso que se seguía era básicamente una putada. Pero antes aún por lo que he oído (y no he vivido), parece que los procesos eran más aleatorios, más a dedo, etcétera. Posiblemente hubiese bastante más enchufismo hace ya unos cuantos años. Yo sin negar que pueda haber enchufismo en algunos sitios tengo que decir que actualmente el proceso en general es bastante transparente y que la plaza por la que normalmente se entra (ayudante doctor) normalmente no tiene un candidato. Y las demás son generadas normalmente para gente que está ya dentro (y generada públicamente, aunque en un principio no asignada) y que van a tener bastantes facilidades aunque aún así no tendrán la plaza asegurada.

Y el que solo haya en las mayorías de las plazas un solo candidato es en gran parte por como es el proceso, que parece estar pensado para recorrer el camino dicho. Es que si no has ido haciendo carrera en la universidad es raro que tengas la acreditación correspondiente para ejercer de titular de universidad.

Por último quiero aclarar mi opinión sobre todo este sistema. He querido dejar claro que una vez dentro ya el camino se vuelve más fácil, y esto desde luego que lo va a ver injusto el que esté fuera, que todo sea dicho siempre puede intentar acceder desde abajo e ir subiendo rápidamente. Así que parece todo muy bonito una vez estás dentro. Pero a la vez también es una mierda, tienes que tirarte años aumentando el currículum, cuando consigues lo necesario te juegas la nueva plaza, que lo mismo eres ayudante doctor a punto de terminar tus 5 años y que a tu plaza para contratado doctor se presente alguien con 30 años más que tú, catedrático vete a saber dónde, pero que le interesa moverse geográficamente y que aunque la plaza tenga tu perfil acabes en la calle. No suele pasar pero la posibilidad existe (repito, conozco un par de casos donde ha ganado alguien de fuera). Encima si no consigues dicha plaza tu universidad te puede sancionar con varios años (pueden ser por ejemplo 7) sin que puedas volver a intentar promocionar. Lo que yo opino es que no habría que haber tantos puestos, debería existir un tipo de plaza a la que sea posible acceder sin tener que llevar ya varios años dando clases y que luego hubiese ascensos internos, y ojo, también descensos si no cumples unos mínimos. Que el que se acomode y no haga nada pueda perder complementos también.

Estáis invitados a comentar, desde luego, seguro que muchos conocéis casos de endogamia, enchufismo y demás. Yo no he negado su existencia, desde luego, solo he dicho lo que he visto con el sistema actual.