Se acabó, abandono menéame

Lo mismo he desatendido alguna escena de toda esta película de terror, al contrario que otros meneantes no tengo todo el tiempo del mundo para seguir los acontecimientos minuto a minuto de esta plataforma, pero la cosa ha sido más o menos así:

Livingstone85 escribe un comentario bastante desairado a otro compañero de plataforma que negativiza sus noticias, calificándolo por ello de “ultra”. Recibe un strike con toda la razón del mundo por referencias directas a otros usuarios. Resultado del berrinche decide abandonar Menéame. Algunos meneantes lanzan una campaña de protesta y acaban inundando la portada con noticias irrelevantes. Livingstone85 vuelve a menéame a hombros de su ejército de fans y da su discurso de regreso. En los hilos generados sus seguidores se reafirman en que están en su derecho, incluso en su deber de defender la sociedad frente al inminente retorno del nacional socialismo desde el sofá de casa. Señalando con el dedo a quien sea necesario. No satisfechos todavía los seguidores de Livingstone85 se dedican a abrir artículos quejándose de la falta de “democracia”o “justicia” en Menéame. Quejándose de la arbitrariedad del árbitro.

En mi opinión en esta comunidad se está generando un clima insostenible de polarización. Que no pasaría de un reflejo de lo que ocurre en la calle, si no fuera porque aquí el debate no esta equilibrado. Dado que la comunidad históricamente ha estado formada por una mayoría que se posiciona abiertamente con la izquierda progresista, antifascista y una larga lista de -istas la situación ha degenerado en un acoso de esta mayoría contra una minoría. La minoría de meneantes que disiente de la visión hegemónica de la moral y la organización social del mundo que propugna la izquierda más radical. Esta minoría es acusada reiteradamente, la mayor parte de veces sin motivo alguno de fascistas, racistas, ultras, xenófobos y una larga lista de -fobos.

Para mi este es el punto de no retorno, reconozco en Livingstone85 su dedicación a la plataforma y su importante aporte de artículos originales. Tanto me da si sus artículos de opinión tienen más o menos sesgo político, que lo tienen, porque para eso son opinión. Admito que nadie es perfecto y puede enardecerse en una discusión. Quizá yo mismo pueda haber sido desaforado en algún momento. No se entienda que mi reproche va dirigido al propio Livingstone85. Pero cuando el asedio es vitoreado por el hombre-masa-meneante y los intentos de la administración de mantener el tono de debate adecuado son masivamente vilipendiados ya no queda ninguna esperanza de que este sea un lugar de debate valido. Se ha convertido este en un lugar donde ya no se juzga la participación por el aporte realizado y si no por la afiliación política, sea esta percibida o real. Recordemos que también el compañero Feindesland recibió un strike. También Feindesland ha aportado tanto o más que Livingstone85, su strike estaba incluso menos justificado y no ha recibido de una centésima del apoyo.

Ya no se trata de que el sitio sea sectario, es que ahora se celebra mayoritariamente la persecución sectaria. En vista de esto, ahora soy yo quien abandona Meneame. Seguramente nadie echara de menos a este gallego.