La abuela que cobra a su hija por cuidar a los nietos: "Debe entender que renuncio a mi tiempo"

"Mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar", dijo. "Trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana", añadió. La abuela dijo que sí, que estaba dispuesta, pero si su hija le pagaba 12 dólares la hora, es decir, unos 10 euros. La señora ofreció explicaciones: "No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo"