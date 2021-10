La absurda relación de las administraciones públicas y el coche eléctrico en España

La gestión del cambio de modelo energético en España en el sector del transporte será estudiado en los colegios de como no hacer las cosas. Cualquier país que quiera apostar por la movilidad sostenible debería copiar nuestro sistema, y hacer justo lo contrario si quiere triunfar. No sólo es que no tengamos ayudas, o estas sean inaccesibles para muchos clientes, sino que incluso las administraciones públicas se convierten en auténticas barreras para la implantación por ejemplo de las redes de recarga.