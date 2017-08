Absuelven a Sergio Sánchez de la denuncia de maltrato

«Gracias a Dios pude tener testigos e imágenes de que no estaba en casa y lo pude demostrar, pero el mal trago ya no se me devuelve», aseguraba el atleta leonés en Radio León, donde recordaba que «subí 30 segundos con un amigo a dejar unas bolsas, porque me encontraba ya amenazado y sabía que iba a pasar»."Me trataron como alguien denunciado por malos tratos". «Pido a los estamentos judiciales que me devuelvan a mi hijo», reclamaba Sergio Sánchez, que no sabe «si se lo ha llevado a Toledo o estará en Marruecos».