Absuelto de un delito de desobediencia grave tras una fiesta covid ilegal en Madrid

La defensa acreditó que no se podía demostrar, más allá de una duda razonable, que el propietario de la vivienda hubiera recibido el requerimiento formal para abrir la puerta, toda vez que en su declaración como investigado expresó que no se encontraba presente con los asistentes en la fiesta, ya que se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda durmiendo. Pero más allá de ello, se demostró que la desobediencia del propietario sería leve, no grave, constituyendo en su caso, únicamente una infracción administrativa