Absuelto de agredir sexualmente a su mujer por un vídeo exculpatorio

El Juzgado ha absuelto al acusado de agredir sexualmente a su mujer por la existencia de un vídeo. En el video se escucha al acusado decirle «no quiero ningún problema, si te ven aquí me llevan preso, yo no hice nada» y ella responde: «Ya sé que no hiciste nada».Tras escuchar a la denunciante, el fiscal resolvió que no dijo «ni una sola verdad» y que su objetivo era obtener la nacionalidad a través del matrimonio, tal como había intentado con otra pareja que también fue denunciada por una supuesta agresión sexual, que también fue archivada.