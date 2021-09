Abriendo melones: Hoy, teorías conspiranoicas

Voy a abrir de uno de esos melones que más se está evitando hablar en público (porque en privado no paramos, seamos sinceros) y que tiene por principio el mismo que un cuñado en una comida navideña: demostrar que es más listo que todos, elevarse con cierta superioridad moral sobre el resto y vivir la BIDA como una competición continua en la que aparece como si fuera DJ Khaled, todo lo que hace es ganar, no importa el qué. Hoy, en un desprecio absoluto de mí misma, me voy a meter en un charco y vamos a hablar de teorías negacionistas.