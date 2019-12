¿Abres 100 pestañas en el navegador? Cómo mejorar tu productividad

Hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que no soportan tener en su navegador más de cuatro o cinco pestañas, y las que no saben cómo ni por qué pero acaban con una cantidad ingente de estas abiertas al mismo tiempo. Poco importa saber si entre ellas existe alguna relación o no, se abren sin mesura y ahí se quedan durante horas, días o incluso semanas. Si perteneces al grupo de esas personas que abren pestañas y pestañas en su navegador, ya sea porque estás investigando un tema, planeando un viaje o simplemente porque no...