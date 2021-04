¿Abrefácil? Abrefácil el que te hacía yo y te echaba las tripas en un canasto (violencia +18, humor)

Hola |Meneantes.

Estaba editando el que será el tercer programa de |Meneantes, cuando a causa del esfuerzo intelectual me han empezado a doler las meninges. Acto seguido me ha asaltado un hambre atroz y una sed galopante. Para remediar semejante situación, he ido a la cocina para hacerme un bocadillo de queso con kumatos. Cuando ya solo me quedaba añadir el queso, y ya entre los vahídos propios de la debilidad extrema, me he dispuesto a abrir el envase del preciado lácteo.

Así que sin más dilación, quería aprovechar la difusión que ofrece menéame, para romper una lanza en las costillas de algunos fabricantes de envases. Porque mira que hay que ser cabrón para hacerlos de tal manera que no los abres ni yendo a por la caja de herramientas. Con un plástico grueso, de ese que dura 10.000 años en la naturaleza, y que es más duro que las garras de Lobezno. Y encima, es que mira que hay que ser hijo de puta, se molestan en escribir en el envase ABREFÁCIL (adjunto foto). Como encima descojonándose de ti.

Vamos a ver, que yo tengo la envergadura de un armario de dos puertas, y casi la destreza de MacGyver con las herramientas. Que si yo tengo estos problemas, una abuela esto no lo abre ni de coña. Igual que las botellas de plástico de algunos refrescos, que soy el único de mi casa que puede abrirlas sin usar herramientas. O esos envases de algunos productos electrónicos, hechos de un plástico transparente tan grueso, que hay que hacer fuerza para que claven el cuchillo o las tijeras. Un resbalón de la herramienta y a urgencias. O esas conservas en bote de cristal, que como no te sepas el truco de apalancar la tapa para que entre aire, no las abres si no es con una llave grifa.

Así que al que fabrica estos envases antiusables, en mi nombre, en nombre de las abuelas y en nombre del que se haya sentido identificado, quería mandarle este mensaje: eres una lacra para la humanidad y has fracasado como diseñador de envases. Pero también decirle que este no es un mensaje definitivo. Puedes abandonar el diseño de envases absurdos y dañinos, y fabricar envases útiles y decentes, que también los hay. El mundo será un lugar mejor y la gente será algo más feliz. Pero si no rectificas, si persistes en tu actitud dañina e irracional, por lo menos no pongas lo de ABREFÁCIL, hijo de puta.

Otro día hablo de la usabilidad de los chismes para hacer cubitos de hielo en el congelador. Que también tela marinera. Se te quitan las ganas de tomarte la copa.

BONUS: el tercer programa de |Meneantes será subido entre hoy y mañana. En esta ocasión contaremos con música creada por el maestro @dick_laurence y los aprendices @Betasonic y yo mismo @J.Kraken