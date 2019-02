El aborto no provoca que las mujeres tengan menos hijos, sólo retrasa la edad a la que los tienen

La natalidad ha descendido durante las últimas décadas, pero es difícil atribuirlo al aborto. Según un estudio, el aborto sólo retrasa la edad a la que las mujeres son madres. Disminuía la fertilidad entre mujeres menores de 21 años (permitiéndoles desarrollar carreras profesionales), pero no entre aquellas más adultas. No se detenía la natalidad. Simplemente se posponía. Otros estudios globales también sostienen esta idea. Numerosas mujeres desean tener hijos, pero no pueden por sus circunstancias sociales, laborales y económicas.