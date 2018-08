Los Abogados Cristianos me fascinan un poco. Son una pandilla de juristas ultrarreaccionarios que parecen tener como único objetivo interponer procedimientos judiciales contra cualquiera que ofenda los sentimientos religiosos católicos. Son los que estaban detrás de la denuncia a Willy Toledo por cagarse en Dios, de los procedimientos contra el Santísimo Coño Insumiso, de los ataques a autoridades públicas por permitir exposiciones o versiones feministas del padrenuestro, etc. Uno se pregunta si esta gente no tiene nada mejor que hacer