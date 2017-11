El abogado de Junqueras lamenta que la jueza "miraba el móvil" mientras las defensas exponían sus argumentos

El abogado de Oriol Junqueras y otros consellers cesados de ERC, Andreu Van den Eynde, ha lamentado que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que este jueves ordenó su encarcelamiento, "miraba el móvil" mientras las defensas exponían sus argumentos contrarios a la entrada en prisión. El fiscal no miraba y no interesaban los documentos presentados", ha sostenido el letrado, que, por todo ello, ha considerado que el encarcelamiento de sus clientes "era una decisión que ya estaba tomada". No nos escuchan, es como una jaula de cristal...