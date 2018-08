El abogado de 4 miembros de 'La Manada' "valorará" seguir defendiendo a Ángel Boza

Agustín Martínez ha evitado valorar la detención de uno de los miembros de 'La Manada', Ángel Boza, por, presuntamente intentar robar unas gafas y después agredir a los guardias de seguridad, porque "lo primero que hay que hacer es escucharlo y ver si la explicación es suficiente". Además, ha añadido: "Yo no soy su padre, no soy su hermano mayor, yo me limito a ejercer las responsabilidades de ser su letrado. Lo primero que tengo que hacer es escucharle".