ABC News se negó a publicar el revelador reportaje sobre Epstein, hace 3 años, por amenazas de la Casa Real británica  

La cadena ABC News conocía desde hace tiempo el alcance total de los delitos sexuales del multimillonario Jeffrey Epstein. Una combinación de órdenes 'de arriba' y amenazas de los implicados no dejó que la historia recogida por la periodista Amy Robach saliera al aire. "Durante tres años he conservado esta historia, he tenido esta entrevista con Virginia Roberts", "teníamos a Bill Clinton, lo teníamos todo", "la Casa Real británica nos amenazó de un millón de formas diferentes".