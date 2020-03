Abascal se queda sin oposición para el congreso de Vox y consolida su control sobre el partido

Santiago Abascal no tendrá rivales en el congreso del 7 de marzo. El presidente de Vox revalidará su liderazgo hasta 2024 en un cónclave que se prevé sin sobresaltos. Este lunes, el comité electoral del partido ultraderechista ha anunciado que la suya es la única candidatura que ha reunido los apoyos necesarios para presentarse al congreso, mientras que el aspirante alternativo, Carmelo González, no ha pasado el filtro. Vox no ha dado datos del número de avales recogidos por cada candidatura, y tampoco ha permitido a EL PAÍS acceder a la rueda.