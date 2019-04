Abascal, un persa "afrancesado"

Abascal, por mucho que se ponga el chaleco absolutista de defensor de los valores patrios, no pasaría de ser un burócrata afrancesado más en la España de Pepe Botella, cómplice de los invasores. Un colaboracionista. Un hijo de las oligarquías que no duda en coger el dinero extranjero de cualquiera que asegure su posición. Por eso Santiago Abascal no tuvo ningún reparo en aceptar el dinero de miembros del Consejo Nacional de Resistencia Iraní. Y por eso no tienen ningún problema en buscar el paraguas de Steve Bannon y su The Movement.