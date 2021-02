Un 8 de marzo pervertido

He tenido que defender a padres, hijos, hermanos de mujeres políticas de distintos ámbitos (concejales, diputadas, altos cargos, etc.) socialistas, populares, de ciudadanos, de podemos y otros partidos de izquierda. Y siempre me pasa lo mismo en estos casos: todas estas personas no se creen lo que pasa cuando se ven afectadas por la LO 1/2004. No se lo pueden creer