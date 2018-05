El 70% de las mujeres de 35 años en España no tiene hijos

Expertos de la Sociedad Española de Fertilidad han alertado de que el 70% de las mujeres de 35 años que viven en España no tiene hijos, lo que explica que esté aumentando las tasas de fecundación in vitro y de preservación de la fertilidad. "Muchos presidentes del Gobierno de los principales países europeos, excepto Mariano Rajoy, no tienen hijos, como es el caso de Angela Merkel o Emmanuel Macron, por lo que no incentivan políticas que permitan a las mujeres ser madres antes de los 35 años"