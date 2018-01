7 señales de que tu teléfono móvil fue hackeado (y qué hacer al respecto)

Tu teléfono móvil contiene información sensible sobre ti, desde mensajes privados hasta datos personales, contactos, emails, números bancarios...la lista puede llegar a ser interminable. Por eso, si hackean tu celular, lo mejor es que tomes medidas cuanto antes. El problema es que muchas veces no somos capaces de identificar las señales a tiempo. Pero tenemos buenas noticias: no necesitas ser un experto en tecnología para saber si tu teléfono fue comprometido.