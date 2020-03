600.000 de las mascarillas entregadas por China a los Países Bajos no funcionan (NEE)

El Ministerio de Salud de Países Bajos ha retirado de los hospitales 600.000 mascarillas FFP2, casi la mitad de un lote de 1.3 millones porque no cumplen los requisitos de seguridad. No se ajustan bien a la cara o tienen membranas que no funcionan correctamente, los filtros son demasiado finos para detener las partículas del coronavirus. No son de calidad FFP2 ni de menor nivel de seguridad FFP1. "Algún tipo de FFP0.8 en el mejor de los casos". Las mascarillas defectuosas ponen en riesgo a médicos y enfermeras.