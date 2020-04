6 Técnicas Para Hacer de tu Alta Sensibilidad tu mayor aliada  

Probablemente estés acostumbrado a oír: "No te lo tomes de forma personal" o "¿Por qué eres tan sensible? En el Gimnasio haces ejercicio sólo. O te cuesta más tomar decisiones, te frustras más fácilmente que los demás. Si te sientes identificado con lo que acabo de decir, puede que seas un PAS, una persona altamente sensible, y haces parte de ese 20% de la población mundial que también lo es. Comprender que eres un PAS, puede cambiar literalmente tu vida.