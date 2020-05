Por qué 536 fue 'el peor año para estar vivo' (eng)

Para Michael McCormick, historiador, fue el peor año para estar vivo. No en 1349, cuando la Peste Negra arrasó con la mitad de Europa. No en 1918, cuando la gripe mató a entre 50 y 100 millones de personas, en su mayoría adultos jóvenes. En Europa, "Fue el comienzo de uno de los peores períodos para estar vivo, si no el peor año". Una misteriosa niebla sumergió a Europa, Medio Oriente y partes de Asia en la oscuridad, día y noche, durante 18 meses.