500 euros por actuar en el Viña Rock: ¿escaparate para grupos noveles o iniciativa precaria?

Los ganadores del concurso para bandas emergentes organizado por el festival de Villarobledo reciben "500 € para gastos de su actuación en el festival". Mientras que algunos músicos critican la iniciativa por fomentar condiciones negativas, otros la consideran un escaparate para visibilizar sus bandas". Cuatro personas con el coche, la gasolina, los peajes, un bocata, un hostal… Ya me dirás si pasas o no los 500 €", afirman desde el Sindicatos de Músicos. Los que no ganan no ven un euro.