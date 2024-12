Las 5 frases clave de la rueda de prensa anual de Putin

1) "Llegamos a Siria hace 10 años para que no se creara allí un enclave terrorista, como lo que hemos visto por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos". 2) "No había carreteras normales en la región de Lugansk mientras eran parte de Ucrania. Ahora todas las carreteras están en perfecto estado". 3) "Para mantener la población actual necesitamos más chicas". 4) Entre los que ya no viven, a Putin le gustaría reunirse con Helmut Kohl. 5) La OTAN "no tiene ninguna posibilidad" de interceptar el nuevo misil balístico