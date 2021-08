5 bulos y desinformaciones sobre el ataque a la sede de Podemos en Cartagena

El ataque fue captado por las cámaras de seguridad de la propia sede, cuyas imágenes se han utilizando para decir que todo fue un "montaje difundido por Pablo Iglesias". -- el cambio de blanco y negro a color de la cámara de videovigilancia ... es un cambio automático de la cámara por la luz --- en el vídeo no "aparecen y desaparecen cosas de la mesa" ---- Es un bulo que no haya imágenes de cuando hacen la pintada --- No, las cortinas de la sede de Podemos en Cartagena no están "siempre corridas" --- Podemos ya ha denunciado...