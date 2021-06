47.921 trucos para ahorrar en la (próxima) factura de la luz [HUMOR]

Dicen que la electricidad se va a encarecer con la nueva reforma energética... Bueno, bueno, eso está por ver. La verdad es que nuestro modo de vida ya no es compatible con una transición energética hacia una economía sostenible y ecológica que vele por una transición ecológica a una energía sostenible y económica conservando una ecología económica que transite de forma sostenible mientras economiza la sostenibilidad transicionable de forma enérgica. Por eso, hay que tomar medidas que incentiven un consumo más eficiente por parte de los consumidores y, ya de paso, que incentiven el consumo de los incentivadores. Porque ellos también necesitan tomar medidas: las del baño, para ver si les cabe un jacuzzi; las del nuevo yate, para ver si les cabe en el puerto y, sobre todo, las de las gargantas de los españoles, a ver cuánto pueden tragar.

Pero no hay que tomárselo a la tremenda. Hay miles de formas de ahorrar en la factura de la luz. Contadas, más de 45.000, más o menos. Pero para no extender demasiado el artículo, y dado que el 99,6% de ellas son ilegales y tampoco quiero animar a la gente a cometer un delito, voy a tratar de resumir las esenciales. No se trata de vivir como pobres, sino de ahorrar. Algunos lo llaman el método "Energy Zen"; otros, con más mala leche, lo llaman el "sistema Pablo Iglesias Vallekano". Por gustos, colores, pero allá voy:

Veganismo

¿Quién fríe una acelga? ¿Quién coño calienta en el microondas una ensalada de soja? Pues eso, blanco y en botella. El veganismo es la solución a uno de los vicios más derrochadores de nuestra sociedad: comer caliente. La vitrocerámica debe empezar a considerarse un artículo de lujo en nuestros hogares. Comer fresco y de la huerta debe ser una prioridad. Además, ¿alguien ha visto a un frutívoro obeso? Dos manzanas y una pera sacian lo mismo que un huevo frito con patatas fritas. Y para la pasta y las legumbres, ¿nunca habéis hecho caso de vuestra abuela? El puchero, como mejor se calienta, es con fuego. Pero no fuego de gas, sino de leña y trébede. Cuando comamos caliente, comeremos sano, rico y con conciencia de clase.

Moda Grunge

Lo de la ropa lavadita y planchadita es una pijada que se inventó en los años 50. Antes, se reutilizaba la ropa usada hasta que ésta se quedaba de pie ella sola. Y se utilizaban tejidos que daba igual si te acostabas con la ropa o si ibas de copiloto de Esperanza Aguirre; nunca se doblaban. Lana, franela y algodón con buen grosor para mandar la plancha al cajón.

Además, todos tenemos esa prenda de ropa que nos encanta porque te la quitas, la tiras hecha un gurruño a una esquina de la habitación, y al dia siguiente cuando la coges para volver a ponértela sigue perfecta. ¿Por qué no extender ésto al resto de prendas? Los trajes, la seda, el satén y el nylon fino deberían quedar para ocasiones especiales o cuando no hay más remedio, por cuestiones de etiqueta. Ni los soldados rasos del SEPE usan ya traje, y con el cierre de tantas sucursales bancarias, ha entrado en severo peligro de extinción. Vaqueros, camiseta de Pantera y a tirar millas. Tu valía está en lo que haces, no en cómo vistes, aunque no está de más considerar una buena garrafa de agua de colonia.

Pedales

Tu coche de gasolina está pidiendo la jubilación a gritos. Si es diésel, ya lo han jubilado aunque no lo quieras reconocer. El transporte público es lo que es, y adquirir un vehículo eléctrico es una quimera, más en esta coyuntura. La solución son las bicicletas. Su único combustible es lo que tú comas (en este paso, muchas ensaladas); no pagas impuesto de matriculación ni seguro y, lo más importante, no hay peajes para las bicicletas. Tenedlo en cuenta para el futuro, pero tampoco lo digáis muy alto, que lo único que faltaba es tener cabinitas para monedas en los carriles bici.

Electromatemáticas

Nos gusta tenerlo todo enchufado, usarlo todo al mismo tiempo. Y si nos pasamos, ya pegará el pelotazo el contador. ¡Pues no! Debemos ser conscientes de la potencia de nuestros aparatos, de utilizarlos de manera alterna. Hay uno que siempre es obligatorio: el frigorífico, porque no te vas a tomar las cervezas calientes. El resto, no hace falta usarlos de forma simultánea, siempre que seamos creativos. No necesitas ver el televisor y tener el router enchufado si puedes piratearle el WiFi al vecino perdón, he dicho que nada de cosas ilegales.

Low-Tech

Gran parte del consumo eléctrico en nuestros hogares se va en chorradas modernas que consumen una gran cantidad de energía y que tampoco suponen una gran diferencia. ¿Aspirador? Escoba y cogedor de toda la vida. ¿Secador de pelo? Toallazo y concierto ficticio de los Maiden. ¿Minipimer? "Chino" y a correr. ¿Picador de hielo? Vete a cagar a la vía. La mayoría de estas cosas las tenemos por ahorrar un poco de tiempo, a costa de sangrar la cuenta corriente donde tengamos domiciliada la luz.

¿Te acuerdas de ese flexo que te compraron tus padres para cuando hacías que estudiabas? Pues con una bombilla de 40w que tengas tirada por casa hace un brasero perfecto. Si sigues teniendo frío, ¿todavía no usas ropa gorda de algodón? Si tienes calor, un ventilador sencillo vale por dos: refresca y ahuyenta a los mosquitos, mucho mejor que ese aparatejo con sustancias químicas o radiaciones raras que tienes enchufado en modo vampiro.

Creatividad, creatividad y creatividad

Leer un libro consume poquísimo, y más si se lee con luz natural. ¿Te gusta la música? Aprende a tocar la guitarra, y escucharás lo que tú quieras sin necesidad de tragar publicidad u oir a Cárdenas, aunque sea por accidente. Con la imaginación, tienes todo Netflix en tu cerebro, y series que ni ahora ni nunca se van a realizar. Lo mismo con el porno. Y si echas de menos Menéame, ponte delante de un espejo e insúltate a placer. La cuestión es ser creativo, y tratar de realizar nosotros mismos las cosas que sabemos que consumen electricidad.

Siguiendo todos estos consejos, conseguiremos que nuestra factura de la luz se reduzca a unos míseros 50 o 60 euros al mes. No me digáis que no es una maravilla. Es una "peineta" perfecta para todos estos futuros ex-ministros y ex-políticos varios que acabarán en el consejo de administración de una eléctrica. Una forma de decir "te jodes, que ahora vas a cobrar 500 euros menos, y sólo porque cargo el móvil con una dinamo". Es el futuro, y el futuro depende de nosotros.