Las 40 mejores formas de censurar los pezones femeninos en las portadas de libros para adultos  

Una pregunta que tortura a la humanidad desde hace mucho tiempo, es por qué los pezones femeninos se censuran y los masculinos no, aunque, biológicamente, estas partes del cuerpo son iguales. Si los senos son sexualmente atractivos, ¿por qué no cubrirlos completamente con un rectángulo negro? La respuesta no está clara. Probablemente, este tabú está relacionado de alguna manera con la maternidad y la lactancia. De todos modos, estamos aquí para lidiar no con razones sino con consecuencias. Y las consecuencias son divertidísimas.