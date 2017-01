4 comidas que puedes preparar usando tu propio semen [ENG]  

Paul Photenhauer ha publicado dos libros de cocina con semen. El primero es Natural Harvest: A Collection of Semen-Based Recipes publicado en 2008. "El semen no es sólo nutritivo sino que proporciona una textura excepcional a los alimentos. El semen es barato de producir y disponible en la mayoría de casas y restaurantes. A pesar de todas estas propiedades se ve como algo negativo. Este libro aspira a cambiar la idea que se tiene del semen." Posteriormente publicó un segundo libro llamado Semenology: The Semen Bartender’s Handbook en 2013.