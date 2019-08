300 videoclubs sobreviven en España en la era de Netflix y HBO

Hubo un tiempo en el que los videoclubs fueron los reyes del alquiler de películas, líderes de un mercado doméstico que durante las décadas de los 80 y 90 aún no conocía el Video On Demand (Vídeo Bajo Demanda) que hoy en día ofrecen las plataformas digitales; pero esa época quedó atrás. Según la Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico, en 2005 había en España unos 7.000 videoclubs y hoy no quedan más de 300 en todo el territorio.