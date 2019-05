26-M, Hic Sunt Dracarys: la omnipotencia y la esperanza

No ganamos en 2015 gracias a una gran candidata, a una fuerza social enorme, a una crisis de régimen. Ganamos en 2015 por una ausencia. La ausencia de una parte del electorado de la derecha en nuestra ciudad. Esta buena noticia, no fuimos capaces de leerla. No la vimos. O la vimos más como el éxito de nuestra propia potencia que, quizás, se convirtió en una falsa sensación de omnipotencia.