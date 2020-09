25 documentales en los que merece la pena detenerse

Antes de empezar con la lista haré un par de precisiones: la primera es que el documental no es el género que más he visto, por eso esta lista de veinticinco está incompleta y es una invitación a escuchar recomendaciones que puedan en ir en sintonía con las que sí están. La segunda es que a un documental “sólo” le pido que al terminar me haya aportado, además de un rato entretenido, una historia que no conocía o un nuevo punto de vista a una historia que creía conocer. Estos veinticinco documentales cumplieron ese propósito en su día.