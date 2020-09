24h para evitar un suicidio: así se salvó la vida de un joven gracias a un foro de informática

Un usuario acudió a la Policía de Valladolid tras ver un post en el que se pedían ideas para una carta de suicidio. La investigación concluyó localizando al joven a través del foro nodo313.net, en tratamiento por depresión, en Málaga. "Buenas noders, Llevo tiempo pensando en escribir mi carta de suicidio, pero no sé por donde empezar. Solo se me ocurren palabras de odio para ciertas personas, pero no tengo idea de cómo empezar. Se agradece ayuda".