1948- WALDEN DOS - B.F.Skinner

“Walden Dos” es un clásico de la literatura utópica que bebe de sus antecesores pero que, a diferencia de ellos, no defiende su modelo sobre una base ideológica, política o económica sino estricta y fríamente científica, lo cual es una novedad –aunque no más deseable por eso-. Si bien, no se puede hablar de una novela propiamente dicha sino más bien de un ensayo novelado en el que el autor expone sus ideas a través de sus protagonistas. Una obra, en resumen, que anima a reflexionar, debatir y comprender algo mejor el mundo en el que vivimos hoy